Tekirdağ haberleri! Çerkezköy Belediyesi, 117 Cadde ve Sokağı Sıcak Asfaltla Kaplıyor - Haberler

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Tekirdağ haberleri! Çerkezköy Belediyesi, 117 Cadde ve Sokağı Sıcak Asfaltla Kaplıyor

Tekirdağ haberleri! Çerkezköy Belediyesi, 117 Cadde ve Sokağı Sıcak Asfaltla Kaplıyor

Tekirdağ haberlerine göre Çerkezköy Belediyesi’ne bağlı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında, 117 cadde ve sokak yaklaşık 180 bin metrekarelik sıcak asfalt ile kaplanıyor.

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Çerkezköy Belediyesi'ne bağlı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında, 117 cadde ve sokak yaklaşık 180 bin metrekarelik sıcak asfalt ile kaplanıyor.

Belediye Başkanı Vahap Akay, devam eden çalışmalarla ilgili şöyle konuştu:

"Bağlık Mahallemizdeki sıcak asfalt kaplama çalışmalarına sırasıyla; Zeybek Sokak, Bulvar Sokak, Tolga Sokak, Fulya Sokak, Efe Sokak ve Tevfik Fikret Caddesi'nde devam ettik. Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallemizde; Konyalı, Hasan Çavuş, Kocatürk, Simge, Dil, Etiler, Çakar, Tezgel, Gezer, Tokuçlar, Bayraktar, Mescit, Kaş ve Haskolar Sokaklarda asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık. Fevzipaşa Mahallemizde de; İsa Çavuş, Akman, Sevecen, Eren, Pekcan ve Yılmaz Sokakları sıcak asfalt ile kapladık.

Sıcak asfalt hamlemiz kapsamında kentimiz genelinde toplamda 117 cadde ve sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek. 32 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı çalışmalarımız bittiğinde kentimiz genelinde 117 cadde ve sokağımızda yaklaşık 180 bin metrekarelik yol ağını sıcak asfalt ile kaplamış olacağız."

ANKA / Yerel

Vahap Akay Yerel Haberler

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