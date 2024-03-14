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Tekirdağ'da depreme hazırlık çalışmaları devam ediyor

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Marmara'da beklenen deprem öncesi Tekirdağ'da çeşitli eğitimler ve tatbikatlar yapılmaktadır. AFAD Tekirdağ Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde arama ve kurtarma eğitimi de yer almaktadır.

Tekirdağ'da depreme hazırlık çalışmaları çerçevesinde çeşitli eğitimler ve tatbikatlar yapılmaya devam ediliyor.

Marmara'da beklenen ve başta İstanbul ve Tekirdağ'ı büyük çapta etkileyeceği beklenen deprem öncesi çeşitli hazırlıklar yapılıyor. Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü tarafından kurumlara yönelik hem teorik hem de uygulamalı verilen eğitimlerde çeşitli tatbikatlar yapılıyor. Bu çerçevede AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Tekirdağ İl Müftülüğü personelinden oluşan ekibe depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi. Afet Yönetim Merkezi Toplantı Salonu'nda verilen teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim müdürlüğün eğitim sahasında gerçekleştirildi. Müdürlüğün bünyesinde bulunan araç ve gereçlerin tanıtımı ile eğitim programı son buldu.

Sivil savunma uzman ve amirlerine eğitim

Müdürlüğün toplantı salonunda kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan sivil savunma uzman ve amirlerine yönelik sivil savunma eğitimlerine başlandı.

"Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" gereğince akredite olan Çorlu 59 AKE, 2024-2027 yılları arasında 3 yıl süre ile Hafif Düzey Arama ve Kurtarma Eğitmenlik Eğitimi'ni tamamlayarak eğitmenlik akreditasyonunu gerçekleştirdi.

Bu çerçevede Çorlu 59 AKE ekibi Çorlu ilçesinde eğitim vermeye başlamasıyla Çorlu İlçe Müftülüğü ekibine Depremde Arama Kurtarma eğitimi verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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