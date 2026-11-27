Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi tarafından üç ayda bir gerçekleştirilen TDED İrfan Meclisi programı, il protokolü ve düşünce dünyasından isimlerin katılımıyla düzenlendi. Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş da iştirak etti. Etkinliğin konuğu olan İktisatçı-Yazar Temel Hazıroğlu, "Yeni Bir Dünya Mümkün mü?" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Küresel ve ekonomik sistemler üzerine değerlendirmelerini paylaşan Hazıroğlu, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programın açılış konuşmasında TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, İrfan Meclisi'nin amacı ve sohbet programının usulü hakkında bilgi verdi. Daha sonra Hazıroğlu "Yeni Bir Dünya Mümkün mü?" başlıklı konuşma yaptı, dinleyicilerden gelen soruları cevapladı. Programın sonuç değerlendirmesini yapan Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum'un kadim bir kültür ve eğitim şehri olduğunu hatırlatarak entelektüel birikimin paylaşıldığı bu tür etkinliklerin şehri fikirsel anlamda diri tuttuğunu; İslam alemi ve tüm dünya insanlarının tıkanan sistemlerin önünü açmada düşünce adamlarına, akademisyenlere büyük sorumluluklar düştüğünü, bununla birlikte bilhassa Türkiye'de yapıcı ve içeriden eleştiri alışkanlığının oluşmasının ne denli önemli olduğunu ifade etti.

"Allah'a inanmanınn kendisi müjdedir"

Temel Hazıroğlu, tenkit ve teklifte ısrar etmenin eleştiri değil talimat olduğunu vurgulayarak, "Olduğunuz yeri terk etmeden içeride eleştiride bulunmak. "İçeriden Eleştiri" kavramı değerlidir. Tenkitinizin ve teklifinizin olmasında ısrar etmek eleştiri değil talimat olur. Eleştiriyi cepheyi terk ederek ve hatta düşmanların yanına giderek yapmak da "düşmanlı"tır. Allah'a inanmanınn kendisi müjdedir. Müslüman müjdeci ve uyarıcı olmalıdır. Ekonomi Grekçede "evi idare etmek / ev ekonomisi" demektir ve gündeliktir, yani günü kurtarmak. İktisat ise Arapça kökenli "kast"tan gelir. Kısa ve uzun vadede bir kast üzere sistem kurmak... İktisat bir amaca yönelik yapılan planlamadır ve hayatın her alanında iktisadi olmak elzemdir. Evvela iyi insan olmalıyız. Ahlakı önesemeliyiz. İlişkilerimizin veya ticaretimizin başına "İslami" kavramları eklediğimizde yaptığımız her yanlış, kusur ve kötülük İslam kavramına zarar verir. İslami ekonomi kavramını doğru bulmuyorum. İslami sermaye de öyle. Adil, hakkaniyetli ve iktisatlı olmalı her işimiz. Hal diliyle Müslümanlığımızı fark ettirmeliyiz cemiyete... İslami Bankacılık vs kavramların yerine "Katılım Bankası" kavramını geliştirdim. Ahlak konuşuldukça değeri düşer. Ahlak yaşandıkça yükselir" dedi.

" Yeni dünya sistemini Müslümanlar kurabilir"

Peygamberimiz Hz. Muhammet'in (s.a.v.) vefat etmeden evvel kendi yerine halife tayin etmediğini hatırlatan Hazıroğlu, "Devleti yönetecek idareciyi halkın kendisinin seçmesini dilemiştir. Bu, Batı'da ve dünyanın birçok yerinde "cahiliye dönemi" yaşanırken Müslüman zihni cumhuriyete hazırlamaktır. Aynı dönemde Batı'da kiliselerde cennetten tapular dağıtılıyordu ve ruhban sınıfının ilahi otoritesi mevcuttu. Batı'dan başlayıp bizi de içine alan bir alanda uzmanlaşıp diğer alanlarda bilgi sahibi olmamak "parçalı düşünce"yi doğurdu. Uzmanlıklar çoklu düşünce ve çoklu disiplinle elde edilmelidir. İnsan tasavvurumuzu tüm insanlığı kuşatacak şekilde ortaya koymalıyız. Kuran-ı Kerim'de "Ey insanlar" hitabıyla başlayan ayet-i kerimeler gibi... İnsan mutlak iyi olamaz. İnsanın iyi ve kötü taraflarını görmeliyiz. Dünyada bir Müslüman vardır bir de potansiyel Müslüman olabilecek insan vardır. Yeni dünya sistemini Müslümanlar kurabilir. Tarih gösterdi ki, Batı önyargılı. Bu noktada Müslüman akademi ve münevverler maalesef miskinlikten kurtulmalıdır" diye konuştu.

"Elon Musk dünyadaki birçok devletten daha zengindir"

Üç emperyal gücün bir araya geldiğini hatırlatan Hazıroğlu, "Çin, Rusya, ABD... Bunların dördüncüsü "yapay zeka" olabilir. Yapay zeka insan kontrolünden çıkabilir ve çok sayıda insanın yok edilmesine yapay zeka, neden olabilir. Yapay zeka ile beraber emperyalizm ve Batı düşüncesi insanı artık fuzuli görmektedirler. Zaten Batı düşüncesinde "insan", kendi insanıdır, diğer insanlar insan değil köledir. Batı kendi insanının değerli hale getirirken İslam dünyası kendi insanına maalesef bu değeri vermemiştir. Dünyada dört beş ülke var, gerisi neredeyse acente seviyesinde, müstemleke... Devleti etkileyecek düzeye gelmiş zenginleri devletlerler devleti etkileyemeyecek düzeye getirip kontrol edebilmelidir. Elon Musk dünyadaki birçok devletten daha zengindir. Bu adil değildir. Batı'da özel mülkiyet var. İslamda özel mülkiyet yok. Mülkün sahibi Allah'tır. Göklerde, yerde ve her ikisi arasında ne varsa Allah'ındır. Mülkü Öyle bir sistem kurulmalı ki zekat verecek kimse bulunmamalı. Müslüman zihni şöyle çalışmalı: Allah bütün rızıklara kefildir. Biz ise başkasının rızkı için gerekliyiz. Büyük devletlerin hemen hepsi iflastadır. Dolayısıyla büyük savaşlar çıkararak gasp ederek, hırsızlık yaparak, işgal ve sömürüyle kendilerini ayakta tutmaya çalışacaklardır" şeklinde konuştu.

"Bu tür etkinlikler şehrin fikir hayatını canlı tutuyor"

Programın sonuç değerlendirmesini yapan Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum'un köklü geçmişiyle kadim bir kültür ve eğitim şehri olduğuna dikkat çekti. Entelektüel birikimin paylaşıldığı bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirten Vali Baruş, düzenlenen programların şehrin fikir hayatını canlı tuttuğunu ifade etti. Konuşmasında İslam alemi ve tüm insanlığın mevcut sistemlerde yaşadığı tıkanıklıklara da değinen Baruş, bu sorunların aşılabilmesi için düşünce insanlarına ve akademisyenlere önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Vali Baruş, gelişim ve çözüm üretme noktasında yapıcı ve içeriden eleştiri kültürünün geliştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı