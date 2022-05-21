TCG Salihreis İnebolu'da demirledi - Haberler

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TCG Salihreis İnebolu'da demirledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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TCG Salihreis İnebolu'da demirledi

Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli vurucu güçlerinden TCG Salihreis fırkateyni, İnebolu açıklarında demirledi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli vurucu güçlerinden TCG Salihreis fırkateyni, İnebolu açıklarında demirledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis fırkateyni İnebolu Limanı açıklarında demirledi. Gün boyunca Karadeniz'in açıklarında demirleyen TCG Salihreis fırkateynini gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğrafladı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Deniz Kuvvetleri, İnebolu, Yerel, Haberler

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