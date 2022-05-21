TCG Salihreis İnebolu'da demirledi - Haberler

TCG Salihreis İnebolu'da demirledi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli vurucu güçlerinden TCG Salihreis fırkateyni, İnebolu açıklarında demirledi.
Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli vurucu güçlerinden TCG Salihreis fırkateyni, İnebolu açıklarında demirledi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis fırkateyni İnebolu Limanı açıklarında demirledi. Gün boyunca Karadeniz'in açıklarında demirleyen TCG Salihreis fırkateynini gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğrafladı. - KASTAMONU
İhlas Haber Ajansı / Yerel