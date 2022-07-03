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Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Uygur Kaan Arısoy ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Sümeyye Kocaman için veda programı düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Uygur Kaan Arısoy ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Sümeyye Kocaman için veda programı düzenlendi.

Programa Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Şahin Demir, kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.

Vali Hüseyin Öner, veda programında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman ile birlikte Ardahan'da uyum içerisinde mesai yürüttüklerini belirterek, yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Faruk Demir de konuşmanda Başsavcı Uygur Kaan Arısoy ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman'a yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Başsavcı Uygur Kaan Arısoy ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman da Ardahan'dan ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını belirterek, görev süreleri boyunca gördükleri yakın ilgi ve uyumlu çalışmalar dolayısıyla Vali Hüseyin Öner ve diğer katılımcılara teşekkür etti.

Programın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Cumhuriyet Ardahan Uygur Yerel Haberler

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