Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'dan 134 Mahalleye Ziyaret

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, vatandaşların istek ve taleplerini dinlemek, mahallelerin eksiklerini gidermek ve yerinde çalışmalar yapmak için 134 kırsal mahalleye ziyarette bulundu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, vatandaşların istek ve taleplerini dinlemek, mahallelerin eksiklerini gidermek ve yerinde çalışmalar yapmak için 134 kırsal mahalleye ziyarette bulundu.

Her vatandaşa ulaşarak hizmet götürmek için ziyaretlerine devam eden Başkan Bozdoğan, 134 kırsal mahallede, mahalle halkı ve muhtarlar ile görüştü. Bozdoğan, başkan yardımcıları ve teknik ekibin bulunduğu heyet ile mahallelerin sorunları yerinde inceledi. Bozdoğan, sorunların tespiti ve çözümü için belediye ekiplerini görevlendirdi. Tarsus Belediyesi'nin olanaklarının mahallelerin sorunlarını gidermek için seferber edildiğini kaydeden Bozdoğan, vatandaşların bayramlarını da kutladı. Ziyaretlerde Bozdoğan, mahalle sakinlerine belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Bozdoğan, ziyaretlere ilişkin "Vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek için kadim kentimizde her bir mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarımız ve muhtarlarımız ile görüştük. Muhtarlarımıza ve kırsal mahallede yaşayan vatandaşlarımıza ulaşarak yerinde çözüm gerçekleştiriyoruz. Muhtarlar bizim bel kemiğimiz. Havasıyla suyuyla verimli topraklarıyla Tarsus'umuzun her bir mahallesinde Tarsus Belediyesi'nin varlığını hissettiriyoruz" dedi.