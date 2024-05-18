Tarım ve Orman Bakanı: Amasya'da Hayvana Eziyet Görüntüleri Kabul Edilemez

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir tesiste hayvana eziyet görüntüleri kesinlikle kabul edilebilir değildir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir tesiste hayvana eziyet görüntüleri kesinlikle kabul edilebilir değildir. Söz konusu işletmenin faaliyetleri 'hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri' sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur" dedi. - ANKARA