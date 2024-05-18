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Tarım ve Orman Bakanı: Amasya'da Hayvana Eziyet Görüntüleri Kabul Edilemez

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir tesiste hayvana eziyet görüntülerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Bakanlık tarafından söz konusu işletmenin faaliyetleri hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri sebebiyle durdurulmuştur.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir tesiste hayvana eziyet görüntüleri kesinlikle kabul edilebilir değildir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir tesiste hayvana eziyet görüntüleri kesinlikle kabul edilebilir değildir. Söz konusu işletmenin faaliyetleri 'hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri' sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

Elif Sinem:

Şimdi bu helal kesim mi? Rezalet bir şey kabul edilemez, ne hayvan haklarına uygun, ne islama, ne iş etiğine. Lütfen yetkililer bu işin peşini bırakmasın.

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