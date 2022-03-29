Son Dakika | İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Metrosunun ihale kararını temyize taşıdı

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen Buca Metrosunun yapım ihalesine ilişkin karar için Danıştay'a temyiz başvurusunda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen Buca Metrosu'nun yapım ihalesine ilişkin kararı temyize taşıdı. Büyükşehir, kararla ilgili Danıştay'a başvuruda bulundu.

Ne olmuştu

İhalede son aşamaya kalan Nurol A.Ş. ve Yapı Merkezi A.Ş. iş ortaklığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Mahkeme ihalenin karar sürecine yönelik işlemlerinin iptali yönünde hüküm vermişti.

EBRD karara itirazı reddetti

Nurol A.Ş. ve Yapı Merkezi A.Ş. iş ortaklığı ayrıca, Buca Metrosunun yapım ihalesine ilişkin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına da (EBRD) itirazda bulunmuş, EBRD ise itirazın reddine karar verildiğini açıklamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi EBRD'nin temyize tabi olmayan bu nihai kararını, ihale komisyonun Buca Metrosu kararının onayı olarak değerlendirmişti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel