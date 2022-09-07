Son dakika haberleri! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan Güreş Seyircilerini Yatıştıran Konuşma

Son dakika haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası’nda Türk seyircilerinin itirazlarını Belediye Başkanı Lütfü Savaş yatıştırdı. Savaş, “Hakemlerimizden de ricam lütfen adaletli ve çok dikkatli olun. Buradaki bütün güreşçiler bizim adaletimize güvenip gelmiş ve bizim için namustur. Haberiniz olsun. Bu güreşleri çok ahenkle yapalım. Alkışlarınızla tepkinizi gösterin” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda Türk seyircilerinin itirazlarını Belediye Başkanı Lütfü Savaş yatıştırdı. Savaş, "Hakemlerimizden de ricam lütfen adaletli ve çok dikkatli olun. Buradaki bütün güreşçiler bizim adaletimize güvenip gelmiş ve bizim için namustur. Haberiniz olsun. Bu güreşleri çok ahenkle yapalım. Alkışlarınızla tepkinizi gösterin" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası tamamlandı. Başpehlivan, Azerbaycanlı güreşçi Arslan Mirzgave oldu. Şampiyonaya 35 ülkenden yüzlerce yarışçı katıldı.

Şampiyona sırasından yaşanan bir olay Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşmasıyla son buldu. Müsabaka sırasında İranlı ağır sıklet güreşçi; Türk sporcuyu tuş etti. Orta hakem ve masa hakemleri "tuş"a karar verirken, Türk sporcu itirazda bulundu. Nihai karar organı tuşu geçersiz saydı ve maçın devam etmesi kararı alındı.

Bu defa maç berabere sonuçlandı ve kuraya gitti. Kuranın Türk sporcu lehine çıkması üzerine seyirciler maç sonucunun adil olduğuna ikna olmadı ve güreşin tekrar etmesi gerektiğini savundular. Savaş, bunun üzerine söyledi:

"Aylardır bu güreşçileri buraya getirmek için bütün arkadaşlar cansiperane çalışıyor. Maddi ve manevi insanlar bu işe emek koyuyor. Güreşçiler aylarca antrenman yapıyor, çalışıp geliyor. Sizler de saatlerce bu işi seyrediyorsunuz. Türk'ün atasında sevgi, saygı ve nezaket vardır.

Burada hanımlar da var ve burası er meydanı. Hakemlerimizden de ricam lütfen adaletli ve çok dikkatli olun. Buradaki bütün güreşçiler bizim adaletimize güvenip gelmiş ve bizim için namustur. Haberiniz olsun. Bu güreşleri çok ahenkle yapalım. Alkışlarınızla tepkinizi gösterin. Herkese hayırlı güreşler."

Nihai Karar Kurulu maçın tekrarına karar verdi. Ancak Türk sporcu defalarca anons edilmesine rağmen mersah alanına çıkmadı ve hükmen yenik sayıldı.