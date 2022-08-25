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Son dakika haberleri! Büyükşehir İtfaiyesi'nden KAYMEK kursiyerlerine 'yangın eğitimi ve semineri'

Yerel Haberler

Son dakika haberleri! Büyükşehir İtfaiyesi'nden KAYMEK kursiyerlerine 'yangın eğitimi ve semineri'

Son dakika haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) işbirliğinde KAYMEK Erciyes Gençlik Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere 'Yangın Eğitimi ve Semineri' verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) işbirliğinde KAYMEK Erciyes Gençlik Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere 'Yangın Eğitimi ve Semineri' verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitime ve öğrenime yönelik verdiği talimatlar doğrultusunda düzenlediği mesleki eğitim, kurslar ve seminerlerle 7'den 70'e on binlerce Kayserilinin hayat boyu öğrenme sürecine katkıda bulunan KAYMEK, kursiyerlerine yeni seminer imkanı sunuyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve KAYMEK işbirliğinde kursiyer öğrencilere yönelik 'Yangın Eğitimi ve Semineri' verildi. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, KAYMEK Erciyes Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitim ve seminerde yangına sebebiyet verecek faktörler, yangın anında alınacak tedbirler, bireysel olarak yangına ilk müdahale yöntemleri gibi önemli birçok konuda teorik ve pratik eğitim verildi.

KAYMEK kursiyerleri, uygulamalı olarak da eğitim aldıkları 'Yangın Eğitimi ve Semineri'nin kendilerine önemli katkıları olduğunu dile getirerek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a KAYMEK bünyesinde sunulan eğitimler ve seminerlerden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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