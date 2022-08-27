Son dakika haber: Samsat Kaymakamı şehit ailesini ziyaret ederek göreve başladı Yerel Haberler Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Samsat ilçesine atanan Kaymakam Süleyman Bakan, şehit ailesini ziyaret ettikten sonra görevine başladı. Adıyaman'ın Samsat ilçesine atanan Kaymakam Süleyman Bakan, şehit ailesini ziyaret ettikten sonra görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Samsat Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Süleyman Bakan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal'ın ailesini ziyaret ettikten sonra hükümet konağına gelerek görevine başladı. Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Bakan, kurum amirleri ile tanışma toplantısı gerçekleştirerek ilçe hakkında genel bilgiler aldı. Burada bir açıklama yapan Kaymakam Bakan, depremin izlerinin silindiği Samsat ilçesinin tamamen yeniden imar edilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade etti. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Adıyaman Hükümet Yerel Haberler Son Dakika

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