Son dakika... Azerbaycan'ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla'ya geldi - Haberler

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Son dakika... Azerbaycan'ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla'ya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika... Azerbaycan'ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla'ya geldi

Son dakika haberleri: Azerbaycan'ın, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla'ya geldi.

Azerbaycan'ın, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla'ya geldi. Uçağın yarın sabah Marmaris'teki söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçağı, Türkiye'ye gitmek üzere Haydar Aliyev Havalimanı'ndan yola çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye'deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla yola çıkan BE-200 CS amfibi uçağı 11 kişilik ekiple Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.

Muğla'ya gelen amfibi uçağı geçen yıl yine Marmaris'te meydana gelen orman yangılarında çalışmalara katılmıştı. Sabah saatlerinde söndürme çalışmalarına katılması beklenen uçak suda durmadan 18-20 saniye içinde 12 ton su alarak yangın bölgesine taşıyabilme özelliğini barındırıyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Azerbaycan Marmaris Türkiye Muğla Yerel Haberler Son Dakika

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