Son Dakika | Atlı Jandarma Timi Kemer'de turistlerle buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Atlı Jandarma Timi Kemer'de turistlerle buluştu

Son Dakika | Atlı Jandarma Timi Kemer'de turistlerle buluştu

Bir son dakika haberine göre Antalya'da Atlı Jandarma Timi, Kemer ilçesinde turistlere broşür dağıttı.

 - Güncelleme:

Antalya'da Atlı Jandarma Timi, Kemer ilçesinde turistlere broşür dağıttı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Atlı Jandarma Tim Komutanlığı personeli, "Güvenli Turizm" mottosuyla turistlere yönelik bilgilendirme faaliyeti çerçevesinde Beldibi sahilinde broşür dağıtarak turist misafirlerle buluştu. Turistler ise atlara ilgi gösterip bol bol fotoğraf çektirdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Antalya Kemer Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title