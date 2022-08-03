Son Dakika | Atlı Jandarma Timi Kemer'de turistlerle buluştu Bir son dakika haberine göre Antalya'da Atlı Jandarma Timi, Kemer ilçesinde turistlere broşür dağıttı. Antalya'da Atlı Jandarma Timi, Kemer ilçesinde turistlere broşür dağıttı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Atlı Jandarma Tim Komutanlığı personeli, "Güvenli Turizm" mottosuyla turistlere yönelik bilgilendirme faaliyeti çerçevesinde Beldibi sahilinde broşür dağıtarak turist misafirlerle buluştu. Turistler ise atlara ilgi gösterip bol bol fotoğraf çektirdi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Antalya Kemer Yerel Haberler Son Dakika

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