Söke İlçe Müftülüğü 2022 hacı adaylarına seminer verdi - Haberler

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Söke İlçe Müftülüğü 2022 hacı adaylarına seminer verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Söke İlçe Müftülüğü 2022 hacı adaylarına seminer verdi

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 2022 yılında hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına seminer verildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 2022 yılında hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına seminer verildi.

Söke İlçeMüftülüğü 2022 yılında hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına seminer verdi. Hac vazifesini yerine getirmek için Mekke ve Medine'ye gidecek olan hacı adaylarına verilen seminerde Aydın İl Müftü Yardımcısı M.Ali Değirmenci; ibadet bilinci ve hac ibadeti, yolculuğa çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık, Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru; hac ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci, ana hatlarıyla hac ve umre menasiki, İl Vaizi Özgül Değirmenci; haccın hikmeti ve hacdaki semboller ve kadınlara özgü konular, Aydın Hac ve Umre Şube Müdürü Ali Akkoyun iser Hz. Peygamber, Mescid-i Nebevi ve sağlık personeli de temel sağlık bilgileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Mekke Aydın Hac Yerel Haberler

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