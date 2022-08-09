Sinop haber... Türkeli'de konkasör ile malzeme üretimine başlandı Gelen Sinop haberlerine göre Sinop'un Türkeli ilçesinde, afet ödenekleri kapsamında satın alınan konkasör iş makinesi malzeme üretimine başladı. Sinop'un Türkeli ilçesinde, afet ödenekleri kapsamında satın alınan konkasör iş makinesi malzeme üretimine başladı. 2022 Yılı KÖYDES programı kapsamında Türkeli ilçe köylerinde yapılacak olan 21 kilometre köy yolunun üst yapı iyileştirilmesinde kullanılacak olan malzemenin üretimine başlandı. Afet ödenekleri kapsamında Türkeli İlçe Özel İdaresi bünyesinde satın alınan konkasör iş makinesi Satı köyü Usva Mahallesi'ndeki dere ocağında malzeme üretiyor. Elde edilen malzeme, önümüzdeki günlerde başlanacak yol çalışmalarında kullanıma başlayarak, öncelikli olarak sel afetinde zarar gören yollar olmak üzere, köy yollarında iyileştirme ve bakım çalışmaları yapılacak. Türkeli'deki önceki yıl sel afetinde zarar gören köy grup yollarında ise Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde asfalt çalışmaları yakın zamanda başlatılacak. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Türkeli Sinop Yerel Haberler

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