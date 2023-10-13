Sındırgı'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sındırgı Filistin'e destek için bir araya geldi. Bu çerçevede Cuma namazı sonrasında İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için Şerif Paşa Camiinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi ilçe müftüsü Sami Türkel tarafından dua edildi. Namaza, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz sonrası açıklama yapan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Müslümanlar için en önemli, üç tane kutsal mekan var. Kabe Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'ya sahip çıkan Filistin halkı. 1974'den beri İsrail zulmü ile karşı karşıya. Paramparça edilmişi açık hava hapishanesine çevrilmiş bir Gazze var. Son bir haftadan beri Gazze gece gündüz bombalanıyor. Allah bir an önce orada İsrail zulmünden Filistinli kardeşlerimizi Müslümanları kurtarsın. Bugün İsrail zulmü karşısında hayatını kaybeden, Şehit düşen kardeşlerimiz için Şerif Paşa camiinde gıyabi cenaze namazı kıldık. Dua ettik. Ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah. Dileğimiz, temennimiz, ilk kıblemiz olan Kudüs'teki Mescid- i Aksa düşmandan Yahudi, Siyonist dayatmasından kurtulur diyorum" dedi.

Ceylani Tülek ise Cuma benim bayramım, Filistin'se hayranım. Dini, devlet uğruna, nur İslam'ın yoluna gerekirse kurbanım" Şiiri ile Filistin halına destek mesajı gönderdi. - BALIKESİR