Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteklemesine Yönelik Çalışmaları Sürdürüyor
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sürü Yöneticisi (Çoban) istihdamı desteklemesine başvuran işletmelerin ve çobanların yerinde tespit çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Sürü Yöneticisi (Çoban) istihdamı desteklemesine müracaat eden işletmelerin ve çobanların yerinde tespit çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.
Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından ilçemizde 2023 Yılı Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteklemesine müracaat eden işletmelerin ve çobanların sürü başında yerinde tespitleri yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA