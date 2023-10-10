Siirt Valisi Kızılkaya şehit ve gazi yakınlarını kabul etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Siirt Şube Başkanı Nedim Ayhan, yönetim kurulu üyeleri ile şehit yakınları ve gazileri makamında kabul etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Siirt Şube Başkanı Nedim Ayhan, yönetim kurulu üyeleri ile şehit yakınları ve gazileri makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Siirt Valisi Kızılkaya, gazilerin aziz şehitlerin kutsal birer emaneti olduğunu söyledi. Vali Kızılkaya, "Devlet olarak, her zaman şehit yakınları ve kahraman gazilerimizin yanındayız. Bizler sizin bütün dertlerinize, sıkıntılarınıza ortağız ve her zaman yanınızda olacağız. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları veren Vali Kızılkaya, bölücü terör örgütüne yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi. - SİİRT