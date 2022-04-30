Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan sürücülere emniyet kemeri uyarısı - Haberler

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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan sürücülere emniyet kemeri uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan sürücülere emniyet kemeri uyarısı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Bayramınız Kemeri Olsun" sloganı ile araç sürücülerini emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

SİİRT (İHA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Bayramınız Kemeri Olsun" sloganı ile araç sürücülerini emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığının "Bayramınız Kemeri Olsun" temalı denetim ve uygulama kampanyası, Kezer yerleşkesinde bulunan Trafik Bölge Müdürlüğü' jandarma uygulama noktasında gerçekleştirildi.

Sürücülere hayırlı yolculuklar dileyerek, ramazan bayramlarını kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda bazı uyarılarda bulunarak, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.

Uygulamanın 81 ilde ve ilçelerinde eş zamanlı olarak başladığını söyleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kampanyanın amacının emniyet kemeri takma konusunda vatandaşları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu dile getirdi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma, Tragger, Siirt, Yerel, Haberler

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