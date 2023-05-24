Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şehit Murat Sarıgül, şehadetinin 7'inci yılında kabri başında anıldı

Şehit Murat Sarıgül, şehadetinin 7'inci yılında kabri başında anıldı

Yerel Haberler

Van'ın Çaldıran ilçesinde 24 Mayıs 2016 tarihinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Murat Sarıgül, şehadetinin 7'inci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 24 Mayıs 2016 tarihinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Murat Sarıgül, şehadetinin 7'inci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi'ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anma programına Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, bazı kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - BİTLİS

Bitlis Seçim Sonuçları
Bitlis Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bitlis Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Bitlis Ahlat Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title