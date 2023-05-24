Şehit Murat Sarıgül, şehadetinin 7'inci yılında kabri başında anıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde 24 Mayıs 2016 tarihinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Murat Sarıgül, şehadetinin 7'inci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi'ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anma programına Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, bazı kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - BİTLİS