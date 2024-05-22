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UEFA Avrupa Ligi kupasını kim kazandı 2024? Atalanta Bayer Leverkusen maçı ne oldu, UEFA'yı kim aldı?

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UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. UEFA kupası İtalya'yı mı Almanya'ya mı gidecek merak ediliyordu. Peki, UEFA kupasını kim kazandı? İşte UEFA Avrupa Ligi şampiyonu!

UEFA kupasını kim aldı? UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. UEFA kupası İtalya'yı mı Almanya'ya mı gidecek merak ediliyordu. Peki, UEFA kupasını kim kazandı? İşte UEFA Avrupa Ligi şampiyonu haberimizde...

UEFA AVRUPA LİGİ KUPASINI KİM KAZANDI?

UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan takım birazdan belli olacak.

Maçta 3-0'lık Atalanta üstünlüğü bulunuyor. Atalanta - Bayer Leverkusen maçı böyle biterse UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan takım Atalanta olacak.

UEFA Avrupa Ligi kupasını kim kazandı 2024? Atalanta Bayer Leverkusen maçı ne oldu, UEFA'yı kim aldı?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Atalanta BC Leverkusen Almanya İtalya Bayer Gündem Spor Haberler

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