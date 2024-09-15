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Sarayburnu Fatihleri, Narin Güran'ı Anmak İçin Kız Kulesi'ne Yüzdü

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İstanbul'daki amatör yüzme grubu 'Sarayburnu Fatihleri', Diyarbakır'da kaybolup katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak için Üsküdar'dan Kız Kulesi'ne yüzdü. Grup, çocuk hakları ihlallerine karşı adalet talep etti.

İstanbul'da ' Sarayburnu Fatihleri' olarak bilinen amatör yüzme grubu, katledilen Narin'i anmak ve yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla Üsküdar'dan Kız Kulesi'ne yüzdü.

Kendilerine ' Sarayburnu Fatihleri' diyen amatör yüzme grubundan oluşan topluluk, Diyarbakır'da kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak ve yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla Üsküdar'dan denize girerek Kız Kulesi'ne yüzdü. Grup, Kız Kulesi'nde pankart açarak tekrar Üsküdar'a yüzerek geldi. Narin Güran için basın açıklamasında da bulunuldu.

"Vicdanlarımızı derinden sarsan, kabul edilemez bir vahşettir"

Grup sözcüsü Recep Karakaş tarafından yapılan açıklamada, "Bugün burada tüm yüzme camiası ve Sarayburnu Fatihleri olarak, Diyarbakır'da yaşamını yitiren Narin Güran'ın ve maruz kaldığı kötü muameleden dolayı yüreklerimizi dağlayan Sıla bebeğin anısını yaşatmak ve adalet talebimizi duyurmak üzere toplandık. 8 yaşındaki Narin Güran'ın hunharca katledilmesi ve cansız bedeninin bir dereye atılması, vicdanlarımızı derinden sarsan, kabul edilemez bir vahşettir. Masum bir çocuğa karşı işlenen bu korkunç suç, toplumumuzda derin bir öfke ve keder oluşturmuştur" ifadelerine yer verildi.

"İhmali olan herkesin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguluyoruz"

Açıklamanın devamında ise, "Henüz bu vahşet aydınlığa kavuşmadan önce, henüz yüreklerimizdeki öfke ve keder sönmemişken maalesef başka bir vahşet ile karşı karşıya kaldık. 2 yaşında henüz hayatının baharında korunmaya ve ilgiye en çok ihtiyaç duyduğu dönemde cinsel istismara uğrayıp beyin kanaması ve iç kanama geçirerek ağır travma yaşayan Sıla bebeğin durumu içimizde daha büyük bir yara açmıştır. Bu insanlık dışı saldırıyı ve istismarı en sert şekilde kınıyor, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu elim olaylarda ihmali olan herkesin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguluyor; bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına çocuk hakları konusunda daha güçlü tedbirler alınmasının zorunlu olduğunu yineliyoruz. Sarayburnu Fatihleri olarak, Narin'in anısını yaşatmak ve adalet talebimizi dile getirmek amacıyla Üsküdar'dan Kız Kulesi'ne yüzme eylemi gerçekleştireceğiz. Adaletin tecelli etmesi için yetkilileri ve kamuoyunu daha fazla duyarlı olmaya çağırıyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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