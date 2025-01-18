Şanlıurfa'da Kira Fiyatları Asgari Ücretlilerin Sırtında Büyük Yük

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da artan konut ve kira fiyatları, asgari ücretle geçinen vatandaşlar için büyük bir yük haline geliyor. Bir vatandaş, "Bugün asgari ücretle çalışan biri 10 bin lira bile kira ödeyemez. Elektrik, su ve doğal gaz gibi temel ihtiyaçlar bile 5 bin lira tutuyor. Geriye kalan parayla geçinmek mümkün değil. Asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerekiyor" dedi. Gayrimenkul ve emlak danışmanı Hasan Çiftçi ise, "Şu anki fiyatlar aslında konut fiyatlarına göre çok yüksek değil sadece insanların alım gücü olmadığı için insanlar bu konut kiralarını ödeyemez duruma geldiler" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da gayrimenkul fiyatları ve kira artışları devam ediyor. Vatandaşlar emekli maaşı ve asgari ücretle sadece kirayı ödemenin bile mümkün olmadığını ifade ediyor. Gayrimenkul ve emlak danışmanı Hasan Çiftçi, şunları söyledi:

"Bu fiyatlar halkımızın ekonomik kriz karşısında biraz yüksek. Yüksek olmasının sebebi girdi maliyetleri çok yüksek o yüzden insanlar kendi gayrimenkullerini zam yaparak gelir elde etmeye çalışıyor. Bundan dolayı artış var. Şu anki fiyatlar aslında konut fiyatlarına göre çok yüksek değil sadece insanların alım gücü olmadığı için insanlar bu konut kiralarını ödeyemez duruma geldiler. Asgari ücretli bir vatandaşın ödemeye gücü yetmez. Eşiyle birlikte çalışıyorsa belki kirasını ödeyebilir diğer maaş ile geçimini sağlayabilir. Kira fiyatlarının düşmesi zaten asgari ücretin zam oranı ve 2025'teki inşaat maliyetlerinin artmaması neticesinde zaten fiyatlarımız seyrinde gidecektir. Bugünkü fiyatlar halkımız için pahalı görünebilir, ancak girdi maliyetleri artmazsa ve enflasyon kontrol altına alınırsa önümüzdeki 3-5 ay içinde fiyatların düşeceğini düşünüyorum. İnsanların alım gücü arttığında konutlara erişim daha kolay olacak."

" Şanlıurfa'da 7 bin 500 TL kira bile vatandaş için büyük bir yük"

Şanlıurfalı bir vatandaş Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmesiyle kiraların düşmesini beklediğini dile getirdi. Ancak serbest piyasa nedeniyle kira fiyatlarının kontrol edilemediğini vurgulayan vatandaş, "Kira artış oranına sabit bir sınır koyulmalı. Kontratların bir anlamı kalmıyor çünkü ev sahipleri kendi kafalarına göre zam yapıyor. Emlakçılar Derneğinin bu konuda daha fazla kontrol sağlamasını rica ediyoruz. En kötü kiranın 15 bin olduğunu varsayalım geriye kalıyor 7 bin lira. Zaten elektrik, doğal gaz, su öderseniz bitiyor. Ekmek alacak para kalmıyor maalesef" dedi.

Mustafa Demir isimli bir başka vatandaş ise asgari ücretle geçinmenin imkansız hale geldiğini belirtti. Demir, "Bugün asgari ücretle çalışan biri, 10 bin lira bile kira ödeyemez. Elektrik, su ve doğal gaz gibi temel ihtiyaçlar bile 5 bin lira tutuyor. Geriye kalan parayla geçinmek mümkün değil. Asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ömer Serdar Bucak ise ekonomik sıkıntılar karşısında yapılan açıklamaların yetersiz olduğunu ifade etti. "Fakirliği övüyorlar ancak kimse faturalarını öderken fakir olup olmadığını sormuyor. Markete gittiğimizde bir ürünün fiyatı sonraki günle eşdeğer değil. Ekonomiyi düzeltmek için daha rasyonel bir şeylerin yapılması gerekiyor. Emekliler 14 bin 500 TL maaş alıyor ama kira ve diğer giderlerle bu para yetmiyor. Şanlıurfa'da 7 bin 500 TL kira bile vatandaş için büyük bir yük" diye konuştu.