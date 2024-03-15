Şanlıurfa'da Gazze'deki mazlumlar için basın açıklaması ve dualar

Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası Gazze'deki mazlumlar için basın açıklaması yapıldı, dualar edildi.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Şanlıurfalı vatandaşlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) öncülüğünde, Cuma namazı sonrası Balıklıgöl'deki Dergah Camisi önünde bir araya geldi.

Namaz sonunda Gazze'de yaşananlar için basın açıklaması yapılarak İsrail'in ablukası ve saldırıları kınandı. Yapılan açıklamanın ardından Gazze'deki mazlumlar için eller semaya kaldırılarak dualar edildi. - ŞANLIURFA