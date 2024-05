KAHEV, Anneler Günü Şenliğinde Depremzede Öğrencilere Yardım Etti

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyeleri, Anneler Günü nedeniyle düzenledikleri şenlikte; hazırladıkları yiyecek ve el emeği ürünlerin satışından elde edilen geliri ailesi çadır ve konteynerde kalan depremzede öğrencilere bağışladı. KAHEV Samsun Sorumlusu Dr. Suna Dündar, "Bugünkü Anneler Günü şenliğimizde yine öğrencilerimize destek olmak amacıyla yaptığımız bir şenlik aslında. Deprem olduğu andan itibaren, biz KAHEV olarak hep sahadaydık. Depremzede öğrencilere burs vermeye başladık" dedi.

KAHEV üyeleri, Anneler Günü'nde şenlik düzenledi. Hazırladıkları yiyecek ve el emeği ürünleri satan KAHEV üyeleri, elde ettikleri geliri ailesi çadır ve konteynerde kalan depremzede öğrencilere bağışladı. Şenliğe, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da katıldı.

KAHEV Samsun Sorumlusu Dr. Suna Dündar, yaptıkları çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kadın Hekimleri Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), sosyal medyada örgütlenip, sonradan vakıf haline gelen bir oluşum. 2017 yılında bir doktor hanımın sosyal medyada, bir öğrencinin burs grubu için açtığı ilanın altında doktor hanımlarının sayısı arttıkça artık böyle denetimi kolaylaşsın diye 2018 yılında vakıf olan bir kurum. Sadece kadın hekim ve diş hekimlerinden oluşuyoruz. Ancak üye olmak için kadın hekim ve diş hekimi olmak zorunda ama gönüllülerimiz elbette ki her meslekten, her kesimden insana açık bir vakıfız. Eğitimin desteklenmesi gerektiğini, eğitimde fırsat eşitliğine inandığımız için böyle bir oluşum içerisindeyiz. Samsun'da da ilk andan itibaren, biz KAHEV olarak Samsun'da da vardık. Kadın hekimlerin olduğu her yerde KAHEV var. O yüzden Türkiye'nin her yerinde varız. Her ilde, her ilçede, sağlık ocağının olduğu tabip hekimin olduğu her yerde KAHEV var. Bugünkü Anneler Günü şenliğimizde yine öğrencilerimize destek olmak amacıyla yaptığımız bir şenlik aslında. Deprem olduğu andan itibaren, biz KAHEV olarak hep sahadaydık. Depremzede öğrencilere burs vermeye başladık. Ancak şimdi çadır kent, konteynerlerde kalan ailelerin oraya giden bir doktor arkadaşımızın isteği üzerine halen ailelerin bursa ihtiyacı var dediği için bu kampanyayı başlattık. Aileleri çadır kent ve konteynerkentte kalan öğrencilere burs vermeye başladık. Mayıs ayı itibarıyla bu şenliğin gelirini de biz oraya bağışlayacağız. O nedenle böyle bir şenlik yapıyoruz."

"EĞİTİME DESTEK VERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Eski ADD Samsun Şube Başkanı ve KAHEV üyesi Dr. Işık Özkefeli de yaptıkları şenlikle ilgili "Öncelikle bütün sevginin, emeğin karşılıksız sevginin ve emeğin tek adı olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bugün burada güzel bir organizasyon içerisindeyiz. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'nın Samsun Grubu'nun yaptığı bir etkinlikteyiz. Güzel bir panayırımız var. Eğitime destek vermek için, bütün Samsun'da annelerimize, anneannelerimize, çocuklarımıza çağrı yaptık. Gelin Anneler Günü'nü birlikte kutlayalım dedik" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan'da katıldığı KAHEV şenliğinde "Bugün Anneler Günü, bütün Samsunlu annelerimizin, anne adaylarımızın başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere, ebediyete intikal etmiş bütün annelerimizin, şehit annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Burada Kadın Hekim Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Anneler Günü adına bir kermesteyiz. Bu etkinlikten elde edilecek gelirin çok büyük bir kısmı deprem bölgesinde depremzedelerimizin çocuklarının eğitimlerine ve ihtiyaçlarına aktarılacak. Bu nedenle kadın hekimlerimizin yaptığı bu etkinlik çok çok anlamlı bu yüzden tekrar hepsinin emeklerine sağlık diyorum meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.