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Samsun'da kağıt toplayıcısı çocuğun ders çalışması duygulandırdı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kağıt toplayıcısı çocuk, çöp konteyneri başında defterini çıkararak ders çalışmaya başladı. Azimli çocuğu gören vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Samsun'da bir kağıt toplayıcısı çocuğun çöp konteyneri başında ders çalışması görenleri duygulandırdı.

İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Çifte Hamam Caddesi üzerinde kağıt toplayan bir çocuk, mahalledeki geri dönüşüm maddelerini çöp konteynerinden topladıktan sonra kaldırıma oturarak defterini çıkartarak ders çalışmaya başladı. Matematik çalıştığı anlaşılan çocuk, parmaklarıyla hesaplama yaparak, problemleri çözmeye çalıştı.

Azimli çocuğu gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, bazı duyarlı vatandaşlar da çocuğun yanına girerek, bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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