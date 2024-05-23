Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının inşaatı devam ediyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 28 Aralık'ta temeli Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından atılan Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının inşaatı hızla yükseliyor. 10 bin metrekare alan üzerinde yapılan ve 13 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olacak binanın temel atma tarihinden itibaren 1,5 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - SAMSUN