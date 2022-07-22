Sakarya haberleri... Akyazı Ticaret Borsası ve Ziraat Odasından veda yemeği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya haberleri... Akyazı Ticaret Borsası ve Ziraat Odasından veda yemeği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sakarya haberleri... Akyazı Ticaret Borsası ve Ziraat Odasından veda yemeği

Sakarya yerel haberi... Akyazı Ticaret Borsası ve Akyazı Ziraat Odası, tayini çıkan Akyazı İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Semih Gümüşbaş'a veda yemeği düzenledi.

Akyazı Ticaret Borsası ve Akyazı Ziraat Odası, tayini çıkan Akyazı İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Semih Gümüşbaş'a veda yemeği düzenledi.

Veda yemeği; Akyazı İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Meydan, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Veda yemeğinde konuşma yapan Akyazı Ziraat Odası ve Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, ilçedeki görevi sırasında verdiği hizmetler sebebi ile Semih Gümüşbaş'a teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Yemekte söz alan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş ile görevi sırasında uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, teşekkürlerini iletti ve yeni görevinde başarılar diledi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Sn. Semih Gümüşbaş, ise Akyazı'da görev yaptığı süre içerisinde gururla hizmet ettiğini ve olumlu düşüncelerle Akyazı'dan ayrıldığını söyledi. Veda yemeğini düzenleyenler ile katılımcılara da teşekkür etti. Yemeğin sonunda Akyazı Ziraat Odası ve Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Akyazı İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Sn. Semih Gümüşbaş'a teşekkür plaketi taktim etti. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Akyazı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title