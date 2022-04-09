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Romanlar iftar yemeğinde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Romanlar iftar yemeğinde buluştu

Sakarya Pamukova Kaymakamlığı 8 Nisan Dünya Romanlar günü sebebi ile roman vatandaşlara iftar yemeği düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sakarya Pamukova Kaymakamlığı 8 Nisan Dünya Romanlar günü sebebi ile roman vatandaşlara iftar yemeği düzenlendi.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Sakarya Pamukova da kalan roman vatandaşlara iftar yemeği düzenlendi. Belediye Gölpark Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine Pamukova Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, İlçe Emniyet Müdürü Esma Yavaşça, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Göksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, İlçe Müftüsü Celil Şimşek, muhtarlar ve roman vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Celil Şimşek'in duasıyla başlayan program, toplu fotoğraf çekimleri sonrasında son buldu. - SAKARYA

Romanlar iftar yemeğinde buluştu

Romanlar iftar yemeğinde buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

iftar yemeği, Hisarcık, Pamukova, Nisan, Yerel, Haberler

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