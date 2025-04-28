Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı'na yoğun ilgi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı, gayrimenkul ve inşaat sektörünün iş hacmine önemli katkı sağladı. Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar 4 gün boyunca yerli ve yabancı 15 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

BTSO, Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü Bursa'yı fuarcılıkta da cazibe merkezi konumuna getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. BTSO öncülüğünde, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi iş birliğinde, KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı yenilenen Bursa Fuar Merkezi'nde 24-27 Nisan tarihlerinde ziyaretçilerini ağırladı. Uzun bir aranın ardından yeniden gayrimenkul ve inşaat sektöründe fuar heyecanına ev sahipliği yapan Bursa'da hem katılımcılar hem de ziyaretçiler fuarın sektör için önemli bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

"Fuar sektöre güç kattı"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursa'nın inşaat ve gayrimenkul sektöründeki potansiyelini fuar aracılığıyla sergilemeyi hedeflediklerini söyledi. Sektörün tüm dinamiklerinin fuara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Şenocak, "Üniversitelerimizden akademik odalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızdan iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza kadar geniş bir katılım oldu. Önümüzdeki süreçte fuarımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Daha geniş katılımlı, daha çok sektöre hitap eden firmalarla ve farklı konseptlerle fuarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Bu yıl aldığımız olumlu geri dönüşler ve firmalarımızın fuardaki iştahı ile katılımcıların heyecanı bize gelecek adına umut verdi" dedi.

"İyi bir başlangıç oldu"

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, düzenlenen fuarın sektörün beklentilerinin üzerinde ilgi gördüğünü belirterek, "İnşaat sektörü, krizlerden hızlı etkilenen ve toparlanması zaman alan bir sektör. Bu fuar, sektördeki tüm bileşenleri bir araya getirerek gerçekten de iyi bir başlangıç yaptı. Önümüzdeki yıllarda ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum. Sektörün tüm paydaşları burada yer aldı. Ayrıca B2B görüşmeleri, yoğun katılımlı yabancı alım heyetleriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi" diye konuştu.

"Fuara katılım oldukça yoğundu"

İMSİAD Başkanı Şeref Demir, pandemi sonrasında bir süre ara verilen fuarın, başarılı bir organizasyonla sektör ve katılımcılarla buluştuğunu belirtti. Demir, "Fuara katılım oldukça yoğun. Bu organizasyon sektörümüz açısından büyük önem taşıyor. Gelişen teknoloji, yeni ürünler, uygulama yöntemleri ve yeni iletişim ağları kurmak adına bu fuar bizim için adeta bir umut ışığı oldu. Önümüzdeki süreçte fuarımızın daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca fuarın KFA Fuarcılık tarafından düzenlenmesi ayrı bir değer kattı. Fuar alanındaki yeni düzenlemeler de etkinliğe ferah bir ortam sağladı. Bu katkılar için BTSO'ya teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"İyi ki fuara katılmışız"

BTSO Meclis Üyesi Mustafa Altın, fuarın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Önceki organizasyonlarda olduğu gibi yine yoğun bir katılım söz konusu. Katılımcıların görüşleri de oldukça olumlu. Bursa Fuar Merkezi'nin KFA Fuarcılık'a geçmesiyle fuar alanındaki yeni düzenlemeler ve mekan planlamaları etkinliğe ayrı bir hava kattı. Aynı zamanda Karavan Fuarı ile eş zamanlı olması, iki fuarın birbirini desteklemesini sağladı. 'İyi ki katılmışız' diyorum" şeklinde konuştu.

"Sektörün ihtiyaç duyduğu bir fuardı"

BTSO 25. Meslek Komitesi Üyesi Alptekin Şahintürk ise fuarın sektöre sağladığı katkıya dikkat çekerek, "Uzun zamandır Bursa inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu bir fuardı. Firma olarak enerji performansına odaklandık. Bu fuarda yeni ürünlerimizi tanıttık. Ayrıca BTSO tarafından düzenlenen B2B görüşmeleri sayesinde yurt dışı pazarlara açılma imkanı bulduk. Gelen yabancı misafirlerle yeni bağlantılar kurduk. Fuar, beklentimizin üzerinde geçti. Fuarın önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğini düşünüyorum. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Fuar sektörün ihtiyacına yanıt verdi"

Sektör temsilcilerinden Nurullah Ülker, fuarın inşaat sektörünün önemli bir ihtiyacına yanıt verdiğini belirterek, "Bu yıl fuarın düzenlendiğini duyunca çok memnun olduk. Bu anlamda BTSO'ya teşekkür ediyorum. Fuardan beklentimiz oldukça yüksekti. İlgi son derece iyi ve güzel geri dönüşler aldık. Organizasyon başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş." dedi. Sektör temsilcisi Sibel Alkaya ise fuarın uzun bir aradan sonra sektör için güzel bir başlangıç yaptığını ifade ederek, "BTSO desteğiyle fuar yeniden hayat buldu. Genel anlamda yoğun ve başarılı geçti. Firma olarak fuara özel geliştirdiğimiz 100 dairelik projeyi tanıttık ve satışlardan oldukça memnunuz" şeklinde konuştu.

Sektör temsilcisi Nurcan Özdemir de fuara dair memnuniyetini dile getirerek, "Katılımcılar gayet iyi. Özellikle yurt dışından gelen firmalar bizi mutlu etti. Bursa sanayisi güçlü bir şehir ve inşaat malzemeleri üreten büyük firmalar var. Bu fuar her yıl düzenlenmeli. Bu yılki organizasyondan çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen süreçte fuar daha da büyüyerek gelişir." ifadelerini kullandı. Fuar katılımcılarından Halil Bayam ise fuarın sektör için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Bursa gibi bir fuar şehri için oldukça başarılı bir organizasyon gerçekleştirildi" diye konuştu.

Yabancı alıcılar fuardan memnun

Ürdün'den gelen Abdulkerim Sukari ise fuarın iş bağlantıları kurma açısından verimli geçtiğini belirterek, "İkili iş görüşmelerinde birkaç firma ile bağlantı sağladım. Bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Bu fuarı desteklemeye ve bundan sonra da katılmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Libya'dan katılan Khaled Salih Ahmed de fuardan memnuniyetini dile getirerek, "BTSO'ya teşekkür ediyorum. Fuar genel anlamda çok güzel organize edilmiş. Burada sektörün en güçlü firmaları yer alıyor ancak daha fazla ürün çeşitliliği görmek isterdim. Gelecek yıllarda Bursa ile daha fazla iş yapmak istiyoruz" diye konuştu.

2026 fuarının tarihi belli oldu

Öte yandan gayrimenkul ve inşaat sektörünün önde gelen firmalarının en yeni projelerini tanıttığı Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı 2026 yılında 23-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. - BURSA