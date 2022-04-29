Ramazan Bayramı'nın önemi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ramazan Bayramı'nın önemi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ramazan Bayramı'nın önemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın tatil olarak değil, büyükler, yakın ve uzak akrabalar, arkadaşlarla birlik olarak kutlanmasını tavsiye etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın tatil olarak değil, büyükler, yakın ve uzak akrabalar, arkadaşlarla birlik olarak kutlanmasını tavsiye etti.

Prof. Dr. Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın önemini anlattı. Bayramların milletin önemli birlik beraberlik değerleri olduğunu söyleyen Yıldırım, bayramların akrabalar, arkadaşlarla ve büyüklerle birlikte olarak kutlanmasını tavsiye etti.

"Bugünlerde birbirimize saygılı olmamız gerekiyor"

Bayramın sadece bir eğlence kültürü olmadığını aktaran Yıldırım, özellikle dargınlıkların giderilmesinin esas olduğunu dile getirdi. Bugünlerde kimseyi ötekileştirmeden, düşünce ayrımı yapmadan, dini bir ayrıma dahi gitmeden, birbirimize saygılı olmamız gerektiği ricasında bulunan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti;

"Allah'tan kendimizin affını istiyorsak, insanların da bayramlar vesilesiyle birbirini affetmesi gerekir. Malumunuz dinimizde Ramazan Bayramı öncesinde fitre verilir yani insanların sağlıklı olarak o güne ulaşmasının bir şükrü kabilindendir. İnsan razı olursa Allah razı olur. Dolayısıyla lütfen bugünlerde kimseyi ötekileştirmeden, düşünce ayrımı yapmadan, dini bir ayrıma dahi gitmeden, birbirimize saygılı olmamız gerekiyor. Herkes Allah'ın biricik kuludur. İnsana saygı, Allah'a saygıdır. Bayramlar bize bu tür güzelliklerin hatırlatılmasına bir şekilde vesile olacaktır." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı, Mevla, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title