Ramazan Bayramı'nın önemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın tatil olarak değil, büyükler, yakın ve uzak akrabalar, arkadaşlarla birlik olarak kutlanmasını tavsiye etti.

Prof. Dr. Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın önemini anlattı. Bayramların milletin önemli birlik beraberlik değerleri olduğunu söyleyen Yıldırım, bayramların akrabalar, arkadaşlarla ve büyüklerle birlikte olarak kutlanmasını tavsiye etti.

"Bugünlerde birbirimize saygılı olmamız gerekiyor"

Bayramın sadece bir eğlence kültürü olmadığını aktaran Yıldırım, özellikle dargınlıkların giderilmesinin esas olduğunu dile getirdi. Bugünlerde kimseyi ötekileştirmeden, düşünce ayrımı yapmadan, dini bir ayrıma dahi gitmeden, birbirimize saygılı olmamız gerektiği ricasında bulunan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti;

"Allah'tan kendimizin affını istiyorsak, insanların da bayramlar vesilesiyle birbirini affetmesi gerekir. Malumunuz dinimizde Ramazan Bayramı öncesinde fitre verilir yani insanların sağlıklı olarak o güne ulaşmasının bir şükrü kabilindendir. İnsan razı olursa Allah razı olur. Dolayısıyla lütfen bugünlerde kimseyi ötekileştirmeden, düşünce ayrımı yapmadan, dini bir ayrıma dahi gitmeden, birbirimize saygılı olmamız gerekiyor. Herkes Allah'ın biricik kuludur. İnsana saygı, Allah'a saygıdır. Bayramlar bize bu tür güzelliklerin hatırlatılmasına bir şekilde vesile olacaktır." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel