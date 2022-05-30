Prof. Dr. Uzel eşini kaybetti - Haberler

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı, tıp tarihi yazarı Prof. Dr. İlter Uzel'in 56 yıllık eşi Av. Ayşe Aysel Uzel, hayatını kaybetti.

Tıp tarihi alanındaki en önemli eserleri günümüz Türkçesine kazandıran ve Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan Diş Hekimliği Müzesine adı verilen Prof. Dr. İlter Uze'in avukat olan eşi Ayşe Aysel Uzel, bir süredir Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Merhume Atiye Tanyeli ve merhume Jandarma Albay Halil Tanyeli'nin kızı, İlhan ve Erhan Uzel'in annesi, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel'in 56 yıllık eşi, Doruk ve Doğa'nın babaannesi, Aslıhan ve Esra Uzel'in kayınvalidesi Av. Ayşe Aysel Uzel'in ölümü üzüntüye neden oldu.

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan, serbest avukatlık yapmanın yanı sıra Ankara'da Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi'nde öğretmenliğinden emekliliğe ayrılan ve Türkiye de ilk kez Hukuk Sekreterliği Dersleri kitabının yazarı olan Ayşe Aysel Uzel, 78 yaşındaydı.

Eşi Prof. Dr. İlter Uzel'in Çukurova Üniversitesi'nden emekli olmasının ardından Mersin'e yerleşerek hobisi olan çiçek yetiştiriciliği yapan Ayşe Aysel Uzel'in cenazesi yarın Çukurova Üniversitesi Mezarlığında, ikindi namazının ardından toprağa verilecek. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel