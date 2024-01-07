Prestijli tasarım yarışmasından dört ödül

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Altıntaş ve Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Görsel Tasarım Uzmanı Elif Sarıgüzmen, tasarladıkları kitap ile Grafik Tasarımcılar Meslek Kurulu'nun düzenlediği 42. Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışması'nda "Kitap Tasarımı Kategorisi En İyi Ödülü"nü kazandı.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Altıntaş ve Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Görsel Tasarım Uzmanı Elif Sarıgüzmen, M+D Mimarlık Ofisi için tasarladıkları kitap projesi ile ödül kazandı. Altıntaş ve Sarıgüzmen, mimarlık ofisinin Ofisi'nin 35 yıllık kariyeri ve seçilmiş 35 projesini kapsayan, metinlerin ve söyleşilerin yer aldığı 864 sayfalık kitap tasarımı ile Grafik Tasarımcılar Meslek Kurulu'nun düzenlediği 42. Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışması'nda "Kitap Tasarımı Kategorisi En İyi Ödülü"ne layık görüldü. İki yıl süren bir sürecin sonunda ortaya çıkan kitabın fiziksel yapısı ve iç tasarımı da ofisin mimari yaklaşımlarından referansla tasarlandı.

Üç ödül daha

Öte yandan, Dr. Öğretim Üyesi Umut Altıntaş'ın 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu için tasarladığı "Design, Populism and Politics" adlı sempozyumun afişi de aynı yarışmada hem Afiş Kategorisi'nde hem de Tipografi Kategorisi'nde Başarı Ödülü aldı. Elif Sarıgüzmen ise Meav Yayıncılık'ın yürütücülüğünde olan "Flamingo Rüyası ve Şanu" adlı kitaplar için yaptığı kapak tasarımı ve 16 vinyet çizimi ile En İyi İllüstrasyon Ödülü'nü kazandı. - İZMİR