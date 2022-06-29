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Posof'ta yaz dönemi Kur'an kursları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Posof'ta yaz dönemi Kur'an kursları başladı

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaz dönemi Kur'an kursu başladı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaz dönemi Kur'an kursu başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Posof İlçe Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur'an kursu başladı. Yaş guruplarına göre sınıflara ayrılan öğrencilere Posof ilkokulunda eğitim veriliyor. Erkek öğrencilere imamlar ders verirken, kız öğrencilere de görevli bayanlar ders veriyorlar.

Posof ilçesinde ki yaz kuran kursunda 30 erkek ve 30 da kız kursiyerler eğitim alıyor. Hafta için her gün 3 saat olarak verilen kurslar sabah 09.00'da başlayıp öğlen 12.00'da bitiyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Ardahan Posof Yerel Haberler

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