Pazaryeri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde Bozüyük kaymakamı aynı zamanda Pazaryeri Kaymakam Vekili Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Temsili olarak Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyelerince genç kızı düşman elinden kurtarma gösterisi yapılırken, kurtarılan genç kız Türk bayrağını Kaymakam Öztürk'e verdi. Bayrağı öperek teslim alan Kaymakam Öztürk, genç kızı kutladı.

"Bu kutlu gün, buram buram şehit kokan gün, vatanımızın kıymetini bilenlere, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızdaki hilalle yıldızın anlamını bilenlere, derdi vatan olanlara, kutlu olsun"

Programda konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin programda, "Bugün tam 101 yıl önce başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan, kurtuluş mücadelesinde esareti tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri yüksek Türk milletinin Pazaryerinde ateşle imtihan olduğu gündür. Bu kutlu gün, buram buram şehit kokan gün, vatanımızın kıymetini bilenlere, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızdaki hilalle yıldızın anlamını bilenlere, derdi vatan olanlara, kutlu olsun. 'Tarih yazmak, tarih yapmak' kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak mahiyet alır' diyen ve bu cennet vatanı büyük fedakarlıklarla bizlere armağan eden, başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, güzel ilçemizin kurtuluşuna mücadele veren tüm geçmişlerimizi, kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi, merhum gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Hükümet Konağı önündeki program Halk Dansları, halk oyunları ve Bozüyük Osmanlı mehteran gösterilerinin ardından tören yemek ikramı ile sona erdi. - BİLECİK