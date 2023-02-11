Pazaryeri itfaiyesinden buz mesaisi Yerel Haberler Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde itfaiye ekipleri, çatılarda oluşan buz sarkıtı ve biriken kar kütlelerini temizliyor. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde itfaiye ekipleri, çatılarda oluşan buz sarkıtı ve biriken kar kütlelerini temizliyor. Pazaryeri Belediyesi yoğun kar yağışı ve soğuk hava sonucu yüksek katlı binaların çatılarında oluşan ve can güvenliğini tehdit eden buz sarkıtlarının temizlenmesi için çalışma başlattı. Pazaryeri ilçesinde riskli alanlara öncelik veren itfaiye ekipleri, ilçe merkezinde yüksek binalarda ve camilerde tehlike oluşturan boyları 1 metreye kadar ulaşan buz sarkıtları kontrollü bir şekilde kırıyor. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Pazaryeri İtfaiye Bilecik Yerel Haberler

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