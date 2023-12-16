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Pazaryeri İlçesinde Cami Çıkışında Cemaate Sabah Çorbası İkram Edildi

16 Aralık 2023 11:17 Güncelleme: 11:19 Abone Ol

Pazaryeri Kaymakamı ve Belediye Başkanı, cami çıkışında halka sıcak çorba ikram etti ve birlikte sohbet etti.