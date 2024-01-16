Pazaryeri'de Enerji Verimliliği Haftası etkinliği düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Enerji Verimliliği Haftası sebebi ile farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çocuklar ile boyama etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklara hem enerji farkındalığı kazandırıldı, hem de eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. Yapılan boyama etkinliği sonrası miniklerin eğlenceli fotoğrafları paylaşıldı. - BİLECİK