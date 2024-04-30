Öz İplik İş Sendikası, 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutlayacak

Öz İplik İş Sendikası, HAK-İŞ ve bağlı sendikalarla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Kocaeli'de kutlayacağını açıkladı.

Öz İplik İş Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde, HAK-İŞ ile birlikte tüm bağlı sendikaları ile birlikte Kocaeli'nde olacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve bağlı sendikalarla birlikte, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde Kocaeli'de, çevre illerden gelen teşkilatımızla bir araya geleceğiz. 81 ilde okuyacağımız 1 Mayıs bildirisi ile sorunlarımızı ve taleplerimizi dile getireceğiz" dedi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in öncülüğünde, kardeş sendikalarımızla birlikte kitlesel olarak bu yıl 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutlayacağız. Emekçilerle, tüm yurttaşlarımızla birlikte dayanışma içinde ücretlerimizdeki vergi yükünü, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri, enflasyon karşısında ezilen emekçilerin sorunlarını dile getireceğiz. Filistin ve Gazzeli kardeşlerimizle dayanışma duygularımızı ifade edeceğiz. 1 Mayıslar; coşkuyla kutladığımız ve çalışma hayatındaki sorunları dile getirdiğimiz, çözüm istediğimiz günlerdir. Bu yıl ise sırtımızda maalesef her zamankinden daha ağır yüklerle meydanlara çıkıyoruz. Enflasyondan ve ekonomik dengesizlikten en fazla olumsuz etkilenen maalesef bizler, emekçiler oldu. Dolaylı vergiler, gelir vergisi yükü, gelir vergisi tarifesindeki adaletsizlikler işçi kesiminin üstelendiği acı yüklerdir. Enflasyon sıkıntısının emekçi aleyhine sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. İşten çıkarmaların olduğu, sektörde istihdamın azaldığı bir süreç yaşıyoruz. Hayat pahalılığı, vergi yükü nedeniyle iş barışı da bozulmaktadır. İçinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal şartlar sebebiyle sendikalı, düzgün çalışan, iş barışını koruyan işyerlerinin sayısı da maalesef azalmaktadır. Emekçiler, ne yüksek enflasyonun ne de sektörel zorlukların sorumlusudur. Biz Öz İplik İş Sendikası olarak; çalışma hayatına katkıları tartışılamayacak kadar önemli olan ve insan hayatına dokunan, emeği ve emekçiyi koruyan çalışmalar yapıyoruz. Tüm taraflarla bir araya gelerek, tartışarak, sektörümüzün toparlaması için de elimizden geleni yapmaya hazırız. Tüm emekçileri sendikalı olmaya, işverenleri Anayasal hakları tanımaya, siyasetçileri de Anayasal hak olan örgütlenmeyi engelleyenlere karşı Anayasa'nın gücünü göstermeye, örgütlenmenin önünde bahane oluşturmayı sağlayan düzenlemeleri kaldırmaya çağırıyoruz. Sektörümüzde bulunan tüm emekçileri Öz İplik İş'te örgütlenmeye davet ediyoruz. Başta tekstil emekçileri olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kutluyoruz." - ANKARA