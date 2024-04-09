Muğla'dan Hakkari'ye Gönderilen Mektuplara Askerlerden Cevap

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki öğrencilerin gönderdiği mektuplar, Hakkari'deki askerlere ulaşırken, Hakkari İl jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler mektuplar ellerine ulaşır ulaşmaz minik yüreklerin duygularına cevap verdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Cengiz Topel İlkokulu'nun minik öğrencileri, sevgisiyle dolu mektuplarını ve Ay Yıldızlı Bayrağımızı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlere göndermişlerdi. Öğrencilerin içtenlikle yazdıkları mektuplar, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Öğretmenlerinin rehberliğinde mektuplarını kaleme alan öğrenciler, askerlerden gelen cevaplarla mutlu oldu. Askerler, öğrencilere yazdıkları cevap mektuplarında, vatan sevgisiyle dolu satırların ve şehit kanıyla boyanmış bayrağın kendilerine ulaştığını belirtti.

Askerlerin cevap mektubunda, "Sevgili öğrenciler, vatan sevgisiyle bezenmiş mektubunuz ve şehitlerimizin al kanları ile boyanmış bayrağımız bizlere ulaştı. Hakkari Jandarma Komutanlığı'nda görevli tüm personel tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılandı. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmeyen personellerimize karşı bu düşünceleriniz bizleri mutlu etmiş ve onurlandırmıştır. Ne mutlu ki yüreği hizmet ateşi ile yanarken bizleri de düşünen sizler gibi değerli öğrencilerimiz var. Bizler inanıyoruz ki sizler gibi yüreği kocaman kardeşlerimizin ülkesine, bayrağına ve milletine çok faydalı bireyler olacaksınız. Yazmış olduğunuz mektuplar için teşekkür ediyoruz. Sizleri yetiştiren anne babalarınızı, öğretmenlerinizi en kalbi duygularımız ile selamlıyor başarılarınızın devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA