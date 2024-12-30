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Orta Vadeli Programın 2025 Yılı Beklentileri: İhracatçılardan Olumlu Mesajlar

Orta Vadeli Programın 2025 Yılı Beklentileri: İhracatçılardan Olumlu Mesajlar
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 2025 yılında Orta Vadeli Programın etkilerinin daha belirgin hale geleceğini ve enflasyonla mücadelenin önemini vurguladı. Kadooğlu, hükümetin ekonomi yönetiminin başarılı olduğunu ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 2025 yılında Orta Vadeli Programın olumlu etkilerinin daha fazla görülmeye başlanmasını beklediklerini söyledi.

2024 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kadooğlu, pandeminin ardından yaşanan yüzyılın felaketi olan deprem, Ortadoğu ve Ukrayna'da yaşanan savaşlar ve tüm dünyayı etkileyen ekonomik daralmaya rağmen hükümetin ekonomi yönetiminde başarılı bir performans sergilediğini ifade etti.

"Kalıcı iyileşme için OVP'yi destekliyoruz"

Hükümetin Orta Vadeli Programı'nı desteklediklerine dikkat çeken Başkan Celal Kadooğlu, "Geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yıl güncellenen Orta Vadeli Program başarı ile uygulanıyor. Bu program sıkı para politikası dolayısıyla finansmana erişimde güçlük çekilmesine, düşük döviz kuruna, üretim maliyetlerinin artmasına ve karlılık oranlarının düşmesine yol açıyor. Ancak, uygulanan program doğrudur ve bu programdan taviz verilmemelidir. Çünkü makro ekonomik dengelerde kalıcı bir iyileşme sağlanabilmesi için bunların yapılması gerekiyor. Önümüzdeki yıldan itibaren Orta Vadeli Programın olumlu etkilerini daha fazla göreceğimizi düşünüyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Enflasyonla mücadelenin önemi

Başkan Kadooğlu, 2025 yılı ile ilgili beklentilerini anlatarak, "2025 yılının Orta Vadeli Programın olumlu etkilerinin toplumun tüm kesimleri tarafından daha belirgin bir şekilde hissedildiği bir yıl olmasını diliyorum. Enflasyonla mücadele çok önemli. Enflasyon beklediğimiz oranda olmasa da düşmeye devam etmektedir. Yaşadığımız sorunların büyük bölümünün temelinde yüksek enflasyon yatmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıl hükümet olarak enflasyonla mücadeleye taviz vermeden devam etmeli, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek için çalışmalıyız. Enflasyonun düşmesi ile birlikte yüksek faiz-düşük kur sorunu da ortadan kalkacak, ihracatçı rekabetçi bir kura kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

Kadooğlu, 2025'te farklı coğrafyalarda devam eden savaşların bitmesi ve tüm insanlığın huzura kavuşması temennisi ile yeni yılı kutlayarak, "Başta ihracatçılarımız olmak üzere herkese aileleri ile birlikte sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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