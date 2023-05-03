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Oral ailesinin acı günü

Oral ailesinin acı günü

Yerel Haberler

Bir süre önce rahatsızlık geçiren Erzurumlu yardımsever iş adamı İsmet Oral hayatını kaybetti.

Bir süre önce rahatsızlık geçiren Erzurumlu yardımsever iş adamı İsmet Oral hayatını kaybetti.

Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'ın amcası olan İsmet Oral'ın (73) cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı İlker Şimşek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, siyasi partilerin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Oral ailesi, iş adamları ve yakınları katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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