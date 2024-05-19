Oltu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Oltu'da düzenlenen törenle kutlandı.

Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş tarafından Atatürk Anıtı'na Çelenk konuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Oltu Gençlik ve spor ilçe müdürlüğü tarafından ağaç dikimi yapıldı ardından Aslanpaşa şehitliğine gidilerek dualar edildi.

Daha sonra kutlama programı için ilçe stadyumuna geçildi. günün anlam ve önemini belirten konuşmasını, Oltu KYK yurt öğrencilerinden Berfin Bülbül yaptı. Oltu Fen Lisesi öğrencilerinden Melis Zehra Demir tarafından "O Geliyor" adlı şiiri okudu. Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öğrencilerince Güreş ve Jimnastik gösterileri yapıldı. Oltu Fen Lisesi öğrencilerinden Nahide Gül Macit tarafından "Dağ Başını Duman Almış" adlı şiiri okudu. İbni-Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Karadeniz Yöresi Halk Oyunlarını gösterileri yapıldı. Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Öğrencileri tarafından hazırlanan Taekwondo gösterisi yapıldı. Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Öğrencileri tarafından hazırlanan Kafkas Yöresi Halk Oyunları oynandı.

Oltu Gençlik Merkezi müdürlüğünce hazırlanan müzik dinletisinin ardından resim sergisinin açılışı yapıldı. Program müzik dinletisi devam etti. - ERZURUM