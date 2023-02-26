Öksüz Malatya'ya koordinatör vali olarak atandı Yerel Haberler Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, depremin vurduğu Malatya'ya Koordinatör Vali olarak atandı. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, depremin vurduğu Malatya'ya Koordinatör Vali olarak atandı. Türkiye'yi yasa boğan deprem dolayısıyla Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Malatya'ya Koordinatör Vali olarak görevlendirildi. Atama haberini alan Vali Öksüz hazırlıklarını tamamlayarak Malatya'ya gitti. Burada ilk toplantısına katılan Öksüz çalışmalarına başladı. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kars Valiliği Türker Öksüz Türkiye Malatya Yerel Haberler

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