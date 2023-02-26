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Öksüz Malatya'ya koordinatör vali olarak atandı

Yerel Haberler

Öksüz Malatya'ya koordinatör vali olarak atandı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, depremin vurduğu Malatya'ya Koordinatör Vali olarak atandı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, depremin vurduğu Malatya'ya Koordinatör Vali olarak atandı.

Türkiye'yi yasa boğan deprem dolayısıyla Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Malatya'ya Koordinatör Vali olarak görevlendirildi.

Atama haberini alan Vali Öksüz hazırlıklarını tamamlayarak Malatya'ya gitti. Burada ilk toplantısına katılan Öksüz çalışmalarına başladı. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kars Valiliği Türker Öksüz Türkiye Malatya Yerel Haberler

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