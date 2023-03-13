Okan Gaytancıoğlu: Devlet, Bir Hayvan Öldüyse Yerine Bir Hayvan Vermeye Çalışıyor. Ama Bunlar, Burada Yaşamıyor

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki depremzede besicilerin sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, "Devletin şöyle bir uygulaması var; bir koyun öldüyse yerine bir koyun vermeye çalışıyor, bir büyükbaş hayvan öldüyse yerine bir büyükbaş hayvan vermeye çalışıyor. Ama bunlar, burada yaşamıyor" dedi. Depremzede besici ise "İklim farklı olduğu için buraya gelen hayvanlar yaşamıyor" diye konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki depremzede besicilerin sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, "Devletin şöyle bir uygulaması var; bir koyun öldüyse yerine bir koyun vermeye çalışıyor, bir büyükbaş hayvan öldüyse yerine bir büyükbaş hayvan vermeye çalışıyor. Ama bunlar, burada yaşamıyor" dedi. Depremzede besici ise "İklim farklı olduğu için buraya gelen hayvanlar yaşamıyor" diye konuştu.

Okan Gaytancıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde besicileri ziyaret etti. Gaytancıoğlu, besicilere depremde ölen hayvanlarının yerine hayvan verildiğini, bu hayvanların iklim farklılığı nedeniyle yaşadığını söyledi.

"BİR ÇUVAL YEM DESTEĞİ VAR, O DA YETERLİ DEĞİL"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Devletin şöyle bir uygulaması var; bir koyun öldüyse yerine bir koyun vermeye çalışıyor, bir büyükbaş hayvan öldüyse yerine bir büyükbaş hayvan vermeye çalışıyor. Ama bunlar, burada yaşamıyor. Yaşamaz. Bir de fırsatçılar var. Sütü, hayvanları düşük fiyata aldılar. Peynir fiyatı markette hiç değişmiyor. Hayvan başına aşağı yukarı bir çuval yem desteği var, o da yeterli değil."

İslahiyeli bir besici, yem desteğinin yetersiz olduğunu belirterek, "Yaşamıyor. Buranın iklimine uymuyor. Marketlerde süt 20 liraysa bizde arkadaş veriyor, 9 liraya alıyor. Kurban bu sene olmaz. Kesime gidecek mecburi. Bu yemler devletten geldi ama yeterli değil" dedi.

Bir başka besici ise "İklim farklı olduğu için buraya gelen hayvanlar yaşamıyor" diye konuştu.