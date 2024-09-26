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OEDAŞ, İngiltere'de İki Prestijli Ödül Kazandı

OEDAŞ, İngiltere'de İki Prestijli Ödül Kazandı
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Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), Best Business Awards'ta iki ödül alarak uluslararası başarılarına devam etti. 'Enerjimiz Eşit' projesi Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Programı dalında ödüllendirilirken, 'Radyo Frekans Emisyonları ile Kısmi Deşarj Tespiti' projesi de İklim Eylem Ödülü'nü kazandı.

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), İngiltere'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Best Business Awards'ta iki ödül birden kazandı. Şirketin 'Enerjimiz Eşit' projesi 'Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Programı'; 'Radyo Frekans Emisyonları ile Kısmi Deşarj Tespiti' projesi ise 'İklim Eylem Ödülü'ne layık görüldü.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan OEDAŞ, aldığı uluslararası ödüllere yenilerini ekledi. Geçtiğimiz ay Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 'Müşteri Memnuniyetinde Başarı' ödülü kazanan OEDAŞ bu kez de İngiltere'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Best Business Awards'ta 2 ödül birden kazandı. OEDAŞ'a ödül getiren projeler; 'Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Programı' kategorisinde Enerjimiz Eşit' projesi ve 'İklim Eylem Ödülü' kategorisinde 'Radyo Frekans Emisyonları ile Kısmi Deşarj Tespiti' projesi oldu.

'Enerjimiz Eşit' binlerce kadına güven kazandırdı

OEDAŞ, 2019 yılında başlattığı Enerjimiz Eşit Projesi ile söylem, iş ortamı ve iş birliklerinde toplumsal eşitliğine odaklanıp, kadınların enerji sektörüne katılımını ve sektöre katkısını teşvik eden projeler geliştiriyor. Şirket içindeki farklı departmanlarda kadın çalışan oranını artıran OEDAŞ aynı zamanda özellikle meslek liselerinde verdiği eğitim ve seminerler ile bu alandaki farkındalığın artmasına katkı sağlıyor. Projenin ödül aldığı Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Programı kategorisinin Jüri Başkanı, OEDAŞ'ı cinsiyet ayrımcılığına karşı duruşu için tebrik ederken şirketin bu proje ile Türkiye genelinde binlerce kadına güven kazandırdığına da dikkat çekti.

'Radyo Frekans Emisyonları' projesi net sıfıra ulaşmada önemli bir adım

OEDAŞ'ın Best Business Awards'ta ödül alan ikinci projesi Radyo Frekans Emisyonları ile Kısmi Deşarj Tespiti projesi ise Türkiye'de bir ilk olmasının yanı sıra dünyada da sayılı örnekler arasında yer alıyor. OEDAŞ Ar-Ge departmanının geliştirdiği geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği proje ile kısmi deşarj kaynaklı arızalarda tüm direklerde dinleme yapmaya gerek kalmadan yalnızca arızalı direklere müdahale gerçekleştiriliyor. Bu sayede yılda yaklaşık 164 bin 340 kilometre yoldan tasarruf sağlanırken, 42 bin 712 ton sera gazı salımının önlenmesi hedefleniyor. İklim Eylem Ödülü kategorisinin Jüri Başkanı, verimliliği artırma, arızaları azaltma, maliyetleri düşürme ve net sıfır hedeflerine ulaşma konusunda büyük bir adım atan OEDAŞ'ı tebrik etti.

"Ödüller gelecekteki çalışmalarımız için motivasyon sağlıyor"

Kazanılan ödülleri değerlendiren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Bu ödüller, OEDAŞ olarak sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yenilikçi teknolojiler konusundaki kararlılığımızın birer göstergesi. 'Enerjimiz Eşit' projemizle kadınların enerji sektöründe daha aktif rol almasını sağlarken 'Radyo Frekans Emisyonları ile Kısmi Deşarj Tespiti' projemizle de çevresel sorumluluklarımızı yerine getirerek net sıfır hedefimize ulaşmada önemli bir adım attık. Bu başarılar, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bize gelecekteki çalışmalarımız için büyük bir motivasyon sağlıyoe. OEDAŞ çalışanları, projeleri destekleyen kurum ve kuruluşlar ile tüketicilere teşekkür ediyorum. Bu başarılar, ekibimizin özverili çalışmaları, iş ortaklarımız ve kamu kurumlarının desteği ile tüketicilerimizin bize olan güveninin bir sonucu. Bunun için yanımızda olan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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