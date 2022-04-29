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Nüfusu 11 bin olan ilçede bin kişi iftar yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nüfusu 11 bin olan ilçede bin kişi iftar yemeğinde bir araya geldi

Afyonkarahisar'ın nüfusu az olan ilçelerinden birisi olan Dazkırı'da bin kişi iftar yemeğinde bir araya geldi.

SAKARYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın nüfusu az olan ilçelerinden birisi olan Dazkırı'da bin kişi iftar yemeğinde bir araya geldi.

Dazkırı Kaymakamlığı ve belediye işbirliği ile ilçede son yılların en geniş katılımlı iftar yemeği verildi.

Bayramyerinde düzenlenen iftara Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Belediye Başkanı İsmail Taylan, protokol üyeleri, muhtarlar ve bine yakın vatandaş katıldı. Kaymakam Sakarya, iftar programına katılan vatandaşlarla yakından ilgilenerek teşrif ettikleri için teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

iftar yemeği, Karahisar, Sakarya, Yerel, Haberler

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