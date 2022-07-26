Norveç'te 600 kilogramlık deniz aygırı deniz botunda güneşlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Norveç'te 600 kilogramlık deniz aygırı deniz botunda güneşlendi

Norveç'te 600 kilogramlık deniz aygırı deniz botunda güneşlendi

Norveç'in Kragero kentine gelen 600 kilogram ağırlığındaki deniz aygırı deniz botuna uzanarak güneşlendi.

 - Güncelleme:

Norveç'in Kragero kentine gelen 600 kilogram ağırlığındaki deniz aygırı deniz botuna uzanarak güneşlendi.

Norveç'in Kragero kentinde 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırı kenti birbirine kattı. Deniz botlarına tırmanarak uzanan ve güneşlenen Freya'dan rahatsız olan çok sayıda kişi hayvanın bölgeden uzaklaştırılmasını hatta ötenazi uygulanmasını istedi. Norveç Balıkçılık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, Freya'nın hareketlerinin gözlemlendiği ve tehlike arz etmediği aktarıldı. Halka, Freya ile aralarındaki mesafeyi korumaları çağrısında bulunuldu.

"YAVAŞ DEĞİL"

Freya'nın kendisini rahatsız hissetmesi durumunda çevreye saldırabileceğini belirten yetkililer, "Freya dinlenirken sanıldığı kadar yavaş ve sakar değil" ifadelerini kullandı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan (WWF) elde edilen bilgilere göre, yaz mevsimini buz kaplı sularda geçirmeyi tercih eden deniz aygırları, korunan türler arasında yer alıyor. Fakat deniz aygırlarının habitatı, iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzullardan dolayı hızlı şekilde değişiyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Norveç Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title