Eski hükümlülere umut olan projeler Niğde'de tanıtıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulları ile Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan 'Kendi İşini Kurma Projeleri'nin lansmanı gerçekleştirildi.

Eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, üretime katılması ve istihdamlarının desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen projeler, Niğde Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren; ceza infaz sisteminin yalnızca cezanın yerine getirilmesinden ibaret olmadığını belirterek, bireylerin yeniden topluma kazandırılmasının da büyük önem taşıdığını söyledi. Başsavcı Süren konuşmasında; "Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bugün Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve İŞKUR hibe desteğiyle kendi işini kuran eski hükümlülerimizin başarılı hikayelerini paylaşmak üzere düzenlenen bu anlamlı lansmanda sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ceza infaz sistemi yalnızca cezanın yerine getirilmesine değil, bireyin yeniden topluma kazandırılmasına da amaçlanmaktadır. Bu noktada denetimli serbestlik hizmetleri, bireyin yeniden topluma kazandırılması ve üretken bir yaşam kurabilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Bugün burada verilen desteğin umut ve başarıya dönüştüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

"İnsanı kazanmak bir toplumu kazanmaktır"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Osman Baturay Teymur ise konuşmasında denetimli serbestlik sisteminin temel amacının bireyin yeniden üretken bir yaşam kurmasına destek olmak olduğunu vurguladı. Teymur, "Bugün sadece projelerin tanıtımını yapmak için değil, insanın yeniden ayağa kalkma iradesine, emeğin gücüne ve devletimizin sosyal devlet anlayışına şahitlik etmek için buradayız. Bizim medeniyetimizde insan, hata yaptığı için dışlanan değil, doğruya yöneltilen ve elinden tutulan bir değerdir. İnsan kazanmak bir hayatı kurtarmak, bir toplumu kurtarmak demektir. Denetimli serbestlik sistemi de tamamen bunun üzerine inşa edilmiştir. Amacımız bireyin üretmesini, umut etmesini ve yeniden topluma güçlü bir şekilde katılmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı. Devletin yükümlü ve eski hükümlü vatandaşları yalnız bırakmadığını belirten Teymur, yeni başlangıçlar için önemli fırsatlar sunulduğunu kaydetti.

3 bin 679 kişiye 462 milyon liralık destek

Teymur, 2014 yılından bugüne kadar eski hükümlülere yönelik hibe desteklerinin önemli sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek; "2014 yılından bugüne kadar 3 bin 679 eski hükümlümüze toplam 462 milyon lira hibe desteği sağlandı. Bu destekler sayesinde birçok vatandaşımız hayatında yeni bir sayfa açtı. Bugün gelinen noktada 2026 yılı itibarıyla tarım ve hayvancılık alanındaki projelere 440 bin liraya kadar, diğer sektörlerdeki projelere ise 550 bin liraya kadar destek verilmektedir. Bu rakamlar yalnızca maddi yardımın değil, yeniden kurulan hayallerin ve topluma kazandırılan hayatların da göstergesidir" diye konuştu. Lansmanda, İŞKUR hibe desteğiyle kendi işini kuran eski hükümlülerin başarı hikayeleri de katılımcılarla paylaşıldı.

Projeler sayesinde üretime katılan ve kendi işlerinin sahibi olan eski hükümlüler verilen destek için birer teşekkür konuşması yaptı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı