Niğde'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile Türkiye'de yaşanabilecek afet ve acil durumlara etkin müdahale edilebilmesi için ekipler tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Bor İlçesine bağlı Kaynarca Köyünde gerçekleştirilen tatbikata 18 kurumdan 38 araç ve 187 personel katıldı.

Niğde'de Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile Türkiye'de yaşanabilecek afet ve acil durumlara etkin müdahale edilebilmesi için ekipler tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bor İlçesine bağlı Kaynarca Köyünde gerçekleştirilen tatbikata 18 kurumdan 38 araç ve 187 personel katıldı.

Kaynarca köyü'ndeki deprem tatbikatında senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü Kaynarca Köyü olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, okul, lojman ve evlerde göçük meydana geldiği ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ihbarı yapıldı.

Tatbikat gereği afet bölgesine sevk edilen çok sayıda ekip, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı.

Tatbikatta, afetlerde görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak, afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etmek, planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksikleri tespit etmek hedeflendi.

Tatbikata, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ekibi, Niğde Belediyesi itfaiye ekibi, MEB AKUB, JAK, Tatbikat A, sivil toplum kuruluşları ile polis ve jandarma ekipleri katıldı. - NİĞDE